Cehennem Melekleri 2 oyuncuları kimler? sorusu aksiyon tarzı film seven ve üçlemenin ikinci filmini merak edenler tarafından araştırılıyor. Cehennem Melekleri 2 vizyona girdiği 2012 yılında 311.9 milyon dolar hasılat yapmıştı. filmin maliyeti ise 100 milyon dolar. Arnold Schwarzenegger'ın başarılı oyunculuğuyla Cehennem Melekleri 2 hakkında detaylar haberimizde...

CEHENNEM MELEKLERİ 2 OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen koltuğunda Simon West'in oturduğu Cehennem Melekleri 2'nin oyuncu kadrosunda Arnold Schwarzenegger, Jason Statham, Bruce Willis, Jet Li ve Sylvester Stallone bulunuyor.

CEHENNEM MELEKLERİ 2 KONUSU NEDİR?

Bay Church için oldukça basit bir işi aldıktan sonra, Expendables’ın plânları yanlış gider ve içlerinden biri, rakip bir paralı asker olan Jean Vilain tarafından öldürülür. Expendables, yeni üyeleri Billy the Kid ve Maggie ile ölümcül bir silâhı durdurmak ve kardeşlerini öldüren caniden intikam almak için düşman bölgesine doğru yola çıkar.