Cedi Osman, Panathinaikos ile sözleşme uzattı! - Basketbol Haberleri

Cedi Osman, Panathinaikos ile sözleşme uzattı! - Basketbol Haberleri

Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR, milli basketbolcu Cedi Osman'ın sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı.

Ο Τσεντί Οσμάν στον Παναθηναϊκό AKTOR έως το 2027 ☘️



Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Τσεντί Οσμάν έως το καλοκαίρι του 2027.



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Cedi Osman to remain with Panathinaikos AKTOR until 2027 ☘️



Panathinaikos BC AKTOR is pleased to… pic.twitter.com/CULg5jfC6B — Panathinaikos BC (@Paobcgr) April 15, 2025

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Kulüpten yapılan açıklamada, "Cedi Osman, 2027'ye kadar Panathinaikos AKTOR'da kalacak. Panathinaikos AKTOR, Cedi Osman'ın sözleşmesinin 2027 yazına kadar uzatıldığını duyurmaktan mutluluk duyar." ifadeleri kullanıldı.

Sezon başında Panathinaikos'a transfer olan milli basketbolcu, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon çıktığı 32 maçta 7,9 sayı ve 2,4 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

Cedi Osman, Yunanistan liginde ise maç başına 12,8 sayı, 3,8 ribauntla mücadele etti.