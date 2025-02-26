ÇBK Mersin: 92 - Valencia Basket: 77 | MAÇ SONUCU
ÇİMSA ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi yarı final play-in turu rövanş maçında İspanya'nın Valencia Basket ekibini 92-77 yendi. Mersin ekibi, turnuvaya 6'lı finalin çeyrek finalinde devam edecek.
FIBA Avrupa Ligi yarı final play-in turu rövanş maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, evinde İspanyol ekibi Valencia Basket'i 92-77 mağlup etti.
Deplasmandaki ilk maçı 89-57 kaybeden Mersin ekibi, 6'lı Final'de çeyrek finalde mücadele edecek.
Valencia Basket ise 6'lı Final'de yarı finale yükseldi.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Gizella Viola Gyorgyi (Romanya), Silvia Marziali (İtalya), Kirile Tvauri (Gürcistan)
ÇİMSA ÇBK Mersin: Howard 18, Fauthoux 7, Carleton 12, Araujo 16, Johannes 21, Asena Yalçın, Anderson 7, Sinem Ataş 6, Diallo 2, Pelin Bilgiç 3
Valencia Basket: Fingall 9, Romero 11, Fiebich 16, Iagupova 11, Alexander 12, Mavunga 10, Torrens 5, Casas, Vitola, Tumer 3
1. Periyot: 21-15
Devre: 41-34
3. Periyot: 66-60
4. Periyot: 92-77