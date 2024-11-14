ÇBK Mersin: 69 - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 71 | MAÇ SONUCU
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda ÇBK Mersin'i 71-69 yendi.
Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda ÇBK Mersin'i 71-69 mağlup etti.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Hüseyin Çelik, Yiğit Emre Şimşek, Barış Burak Durmuş
ÇBK Mersin: Howard 25, Anderson 10, Fauthoux 5, Sinem Ataş, Rupert 18, Asena Yalçın, Feride Şevval Akalan 5, Derin Yaya, McCovan 6
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Gökşen Fitik, Park 6, Zandalasini 10, Fraser 17, Vanloo 16, Selin Rachel Gül, Sude Yılmaz, Ayşegül Günay Aladağ 4, Ayşe Cora 5, Derin Erdoğan, Holingsvorth 13
1. Periyot: 24-17
Devre: 42-32
3. Periyot: 57-49
4. Periyot: 69-71