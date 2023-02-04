Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Burak Olcar, Oğuz Terzi, Mehmet Pekmezci

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Oğuz Ceylan (Dk. 81 Eren Emre Aydın), Sinan Osmanoğlu, Emirhan Topçu, Alberk Koç, Azubuike (Dk. 74 Mithat Pala), Miya (Dk. 64 Deniz Hümmet), Alper Potuk, Olawoyin (Dk. 75 Kubilay Kanatsızkuş), Emircan Altıntaş (Dk. 64 Benhur Keser), Bolasie

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Arda Hilmi Şengül, Donsah, Yiğit Ulaş, Erşan Yaşa (Dk. 55 Taha Gür), Nshimirimana (Dk. 71 Mehmet Güneş), Doğukan Emeksiz, Ogün Özçiçek, Cengizhan Akgün (Dk. 46 Alperen Arslan), Hüseyin Ekici (Dk. 46 Mert Miraç Altıntaş), Haqi Osman

Goller: Dk. 20 Olawoyin, Dk. 31 ve 63 (Penaltıdan) Bolasie, Dk. 48 Miya, Dk. 75 Alper Potuk (Çaykur Rizespor), Dk. 90+6 Mert Miraç Altıntaş (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Alper Potuk, Dk. 34 Miya, Dk. 36 Olawoyin (Çaykur Rizespor), Dk. 37 Hüseyin Ekici (Yeni Malatyaspor)