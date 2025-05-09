ÇAYKUR 1.500 İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI

İş başvurusunda bulunacak mevsimlik çay eksperi adaylarının;

1- 18-50 yaş aralığında,

2- MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi bölümü mezunu, 3- 2024 KPSS Ön lisans P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olması,

01.01.2025 tarihi dahil 31.03.2025 dahil tarihleri arasında 90 gün sigortalı çalışan olmamak şartı aranacaktır.

İş başvurusunda bulunacak mevsimlik teknik kariyerli İşçi adaylarının;

1- 18-50 yaş aralığında,

2- Meslek Lisesi- Teknik Lise ve Meslek Yüksek Okullarının ilgili bölümlerinden mezun Olması (Ek-2)

3- Müracaat edeceği işyerinin bağlı bulunduğu İlin il ve ilçesinde ikamet etme.

4- Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmaması.

5- Başvuruda bulunacak işçi adayları ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde 01.01.2025 tarihi dahil 31.03.2025 dahil tarihleri arasında 90 gün sigortalı çalışan olmamak şartı aranacaktır.