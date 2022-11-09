"Çay soğuk" cinayetinde sanığa müebbet istendi

Konya'da, "Çay soğuk" dediği için müşterisi emlakçı Emel Göçer'i (33) tabancayla öldüren tutuklu sanık seyyar çaycı Muhammet İlhan (35) hakkında müebbet hapis cezası istendi.
Olay, 14 Ağustos 2021'de saat 13.30 sıralarında, Meram ilçesi Konya-Antalya kara yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Ankara'da emlakçılık yapan Emel Göçer, 2 kadın arkadaşı ve 3 kız yeğeniyle birlikte 2 araçla Antalya'ya tatile giderken yolda durup, seyyar çaycıdan gözleme ve çay istedi.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Göçer ve yanındakiler, ilk çaylarını içtikten sonra tekrar çay istedi. Göçer'in ikinci gelen çayın soğuk olduğunu belirtmesi üzerine seyyar çaycı Muhammet İlhan, iddiaya göre, "Hava sıcak. Bu havada sıcak çay mı içilir" dedi. Çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede sırasında çay semaveri devrildi.
TABANCA İLE BAŞINA TEL EL ATEŞ ETTİ
İlhan, 40 metre uzaklıktaki dükkanında bulunan ruhsatsız tabancayı alıp, geri döndü ve Göçer'in başına tek el ateş etti. Yaralanan Emel Göçer, kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde kurtarılamadı. Gözaltına alınan Muhammet İlhan ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
OTOPSİ RAPORUNDA YAKIN MESAFE ATIŞI ÇIKTI
Olayla ilgili hazırlanan iddianamede yer alan otopsi raporuna göre Emel Göçer'in, mermi çekirdeği yarasının bulgularından yakın mesafe atışı sonucu iç ve dış kanama nedeniyle öldüğü belirtildi. İddianamede, Muhammet İlhan için "kasten öldürme" suçundan müebbet, olay sırasında çevredekileri öldürmekle tehdit ettiği içinde "tehdit" suçundan ise 4 yıla kadar gün hapis cezası istendi.
AKIL SAĞLIĞI YERİNDE RAPORU
Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Muhammet İlhan, bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Adli tıp kurumundan "akıl ve ruh sağlığı" ile ilgili akıl sağlının yerinde ve ceza sorumluluğunun tam olduğu yönünde rapor verilen İlhan, hakkında savcı, mahkemeye mütalaasını sundu.
SAVCI, MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTEDİ
Savcı, İlhan hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Ayrıca İlhan'ın olay sırasında çevredekileri tehdit etmesi nedeniyle "birden fazla kişiyi silahlı tehdit" ve "birden fazla kişinin huzurunu bozmak" suçlarından da ayrıca 7 yıla kadar hapis cezası istedi.
Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
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