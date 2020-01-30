Çavuşoğlu'ndan Türk bayrağını yırtan Yunan vekile sert tepki!

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Türk Bayrağı'nı yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a sert tepki gösterdi. Çavuşoğlu, ''Avrupa'nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin'' dedi.

Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir. Avrupa’nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin. Avrupa İslam karşıtlığı ve ırkçılığa artık dur demeli.

Bayrağımız her yerde şerefle dalgalanmaya devam edecek! AP’nin de bu palyaço hakkında gerekeni yapmasını bekliyoruz"