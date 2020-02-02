Çavuşoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanal İstanbul hakkında açıklama yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, "Kanal İstanbul Montrö'yi etkiler mi etkilemez mi? Montrö'ye göre savaş gemilerinin tonaj ve kalış süreleri var. Kanal İstanbul iç sularımızı bağlayan bir kanal olacak. Buradan ücret alabiliriz. Boğaz'dan geçmesi yasak olan gemileri de buraya yönlendirebiliriz. Montrö'nün ortadan kalkması tartışılmazken, bu açıklama siyasi saikle yapılan bir açıklama olmuştur" dedi.