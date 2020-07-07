İHA

Fenerbahçe ile anlaştığı haberleri son günlerde sıkça gündeme gelmeye başlayan turuncu-yeşilli ekibin Teknik Direktörü Erol Bulut ile ilgili Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, konuştu. Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, “Ben de buradan söylüyorum. Yönetim olarak inkar ettiğimiz bir konu yok. Çünkü yalan haber yapıyorlar. Hocamız kimseyle anlaşmadı. Hocamız buradayken başka bir kulüple görüşecek karaktere sahip değil” ifadelerini kullandı.