AFP'nin haberine göre; 76 yaşındaki Catherine Deneuve, çok sınırlı ve geri dönüşümü olan iskemik inme geçirdi.

Deneuve'ün beyin fonksiyonlarının zarar görmediği ve ünlü sanatçının birkaç gün daha hastanede kontrol altında tutulacağı aktarıldı.

Ünlü yıldız, son olarak yönetmen Emmanuelle Bercot’un Paris’te çektiği ve tamamlanma aşamasına gelen “De son vivant” isimli filmin set çalışmalarına katılıyordu.