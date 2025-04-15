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        Haberler Dünyadan Cate Blanchett: Oyunculuğu bırakacağım - magazin haberleri

        Cate Blanchett: Oyunculuğu bırakacağım

        İki Oscar'lı oyuncu Cate Blanchett, 30 yıllık kariyerin ardından oyunculuğu bırakmayı planladığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 10:55 Güncelleme: 15.04.2025 - 10:55
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        Oyunculuğu bırakacak
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        Cate Blanchett, Hollywood'dan emekli olmayı istediğini söyledi. 55 yaşındaki oyuncu, The Standard'a verdiği röportajda, eğlence sektöründen kalıcı olarak uzaklaşmayı ciddi ciddi düşündüğünü belirtti.

        İki Oscar'lı oyuncu; "Bunu her söylediğimde ailem gözlerini devirir, ama ben samimiyim. Oyunculuğu bırakma konusunda ciddiyim. Hayatımda yapmayı istediğim çok fazla şey var" diye konuştu.

        "ŞÖHRETE HÂLÂ ALIŞAMADIM"

        Avustralyalı oyuncu, sinemada 30 yıllık bir kariyeri olmasına rağmen şöhrete hâlâ tam olarak alışamadığını anlattı."Bir talk show'a çıktığınızda veya hatta şu anda burada olduğunuzda ve söylediğiniz şeylerin ses parçalarını, yazılı olarak gördüğünüzde, bunlar gerçekten gösterişli geliyor" diyen Cate Blanchett; "Ben, o kişi değilim. Hareket halinde daha mantıklıyım. Fotoğraflanma fikrine uzaktan bile alışmam uzun zaman aldı" diye konuştu.

        "BİR ÖMÜR HARCADIM"

        Cate Blanchett, neden ilgi odağı olmanın kişiliğine uygun olmadığını da açıkladı. "Her zaman bir şeylerin çevresindeymişim gibi hissettim, bu yüzden herhangi bir yere ait olduğumda her zaman şaşırıyorum. İçinde bulunduğum her ortama merakla giriyorum, kabul edilmeyi veya hoş karşılanmayı beklemiyorum" diyen Hollywood yıldızı, "Rahatsız olma hissiyle rahat etmek için bir ömür harcadım" ifadesini kullandı.

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        #Cate Blanchett
        #oyuncu

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