Çatak'ta salgın sonrası ilk cuma namazı kılındı - VAN

VAN (AA) - Erciş ilçesinde İlçe Hıfzısıhha Kurulu tarafından belirlenen Tenzile Ana İlk Öğretim Okulu bahçesinde ilk cuma namazı kılındı.Seccadeleriyle alana gelen vatandaşların, maske takarak sosyal mesafe kuralına göre belirlenen yerlerde namaz kıldığı görüldü.Çatak ilçesinde de cuma namazı mesire alanlarında kılındı.Kaymakamlık ve belediye ekipleri, vatandaşları ateşlerini ölçtükten sonra belirlenen alanlara aldı.Maske takan vatandaşlar, açık havada namaz kıldı.

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