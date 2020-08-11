Dünya genelinde 30 ülkede, yaklaşık 11 binin üzerinde marketi olan Carrefour Grubu ilk marketini 15 Haziran 1963 tarihinde Fransa'da açmıştır. Türkiye'de ise ilk marketini 1993 yılında İstanbul İçerenköy'de açan Carrefour, 1996 yılında Sabancı Holding ile Carrefour Grubu ortak olarak CarrefourSA adı ortaya çıkmış ve CarrefourSA ortaklıktan bir yıl sonra ilk marketini Adana'da açılmıştır. CarrefourSA mağazaları, uygun çalışma saatleri ile keyifli ve tasarruflu alışverişin adresi olmayı da başarmıştır. Bu sebeple CarrefourSA saat kaçta açılıyor? Sorusuna cevap ararken CarrefourSA saat kaçta kapanıyor? Sorusunun cevabını da yanıtlayarak gün içerisinde alışveriş ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşı bilgilendirmek isteriz.

CarrefourSA Çalışma Saatleri Nedir?

CarrefourSA marketlerin açılış saati 09.00 ancak AVM mağazalarının açılış saati 10.00’ dur ve kapanış saati ise 22.00. Ancak CarrefourSA hipermarketlerinde bazı dönemlerde uygulanan Fırsat Gecesi kampanyalarının olmasından dolayı Hiper mağazaları 23.00’e kadar açık oluyor.

Corona Tedbirleri Çerçevesinde CarrefourSA Çalışma Saatleri Nedir?

Corona Virüs sebebi ile CarrefourSA Hiper, CarrefourSA Süper, CarrefourSA mini ve CarrefourSA Gurme saatleri sabah saat 10:00'dan saat 09:00 çekildi. CarrefourSA kapanış saati değişmedi saat 22:00 olarak güncellendi.

Corona Virüs sebebi ile bir saat erken açılacak CarrefourSA, yeni Hiper mağazalarında kapanış saatini 23:00 olarak belirledi. CarrefourSA internet üzerinden online market alışverişini 7/24 açık bir market haline getirdi ve hijyen açısından sürekli olarak teslimat yapıldı

CarrefourSA Öğle Saati Açık mı?

CarrefourSA öğle saati personelin nöbet sistemi üzerinden çalışma prensibine sahip olmasından dolayı, öğle araları alışveriş yapmak amacında olan vatandaşları etkilemez çünkü öğle arası bulunmamaktadır.

CarrefourSA Hafta Sonu Açık mı?

Hafta sonları da Sabah 10.00 itibariyle açılan CarrefourSA, akşam saat 22’ye kadar açıktır.

CarrefourSA Resmi Tatil Günleri Açık mı?

CarrefourSA Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda, bayramın ilk günü saat 13:00 itibari ile hizmet vermeye başlayıp akşam saat 22:00’de kapanmaktadır ayrıca bayramın diğer günleri normal çalışma saatlerindeki gibi hizmet vermeye devam eder. CarrefourSA bunun dışında 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 15 Temmuz ve 30 Ağustos gibi resmi tatillerinde ise kapanmamakta ve hizmet vermeye devam etmektedir.

CarrefourSA İletişim Bilgileri

Şirket Unvanı: CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Sorumlu Kişi: CarrefourSA Yönetim Kurulu Başkanlığına Cenk Alper’dir

CarrefourSA Genel Müdürlük: CarrefourSA Plaza, Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:67/A Blok:B Maltepe/İstanbul MALTEPE / İSTANBUL

CarrefourSA Genel Müdürlük Telefonu: 0216 655 00 00

CarrefourSA Genel Müdürlük Faks Numarası: 0 216 655 00 50

CarrefourSA Müşteri Hizmetleri: 444 10 00