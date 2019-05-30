Çarpışma 24. son bölümü ile izleyicisine veda ediyor. Peki, Çarpışma neden bitti? Show TV ekranlarında her perşembe akşamı yayınlanan dört arabanın çarpışmasıyla, 4 kişinin kaderinin birleştiği Çarpışma bu akşam 24. final bölümü ile son kez izleyicisinin karşısına çıkacak.

ÇARPIŞMA NEDEN BİTTİ?

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak'ın aldığı Çarpışma final kararı aldı. Yapılan açıklamalarda Çarpışma dizisinin zaten bir sezon olarak planlandığını belirtiliyor.

ÇARPIŞMA SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

‘Çarpışma’nın nefeslerin tutularak izleneceği, yarın akşam ekrana gelecek ‘final’ bölümünün konusu şöyle; Kadir, Zeynep’i hızla hastaneye getirir. Zeynep ölümün kıyısındadır. Cansız’a nefreti katlanarak artan Kadir onu tanıyan, birlikte iş yapanların isimlerini tek tek öğrenir ve izini sürer. Veli de Cansız’ın peşindedir. Kadir ile Veli, iki ayrı koldan ve öldüre öldüre Cansız’a doğru ilerlerler. Kadir ve Veli’nin peşinde olduğu haberi kısa sürede Cansız’a da ulaşır. Cansız, adamlarına Aylin’i kaçırmaları talimatını verir. Aylin, Cemre ile birlikteyken zorla kaçırılır. Cansız, Aylin’in hayatına karşılık Kadir’den Veli’yi öldürmesini ister. Kadir gözünü kırpmadan Veli’yi vurur. Ancak Cansız sözünde durmaz ve Kadir’den, tıpkı Selim gibi kendisini öldürmesini ister. Kadir, Aylin’in yaşaması için tereddüt etmeden silahını başına dayar. Tam da bu sırada bir telefon sesi duyulur Kadir ile Cansız hesaplaşmasının seyri değişir. Artık yolun sonudur ve ikisinden biri için ölüm kaçınılmazdır.