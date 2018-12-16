Carpi: 3 - Salernitana: 2

Carpi ile Salernitana İtalya Serie B mücadelesinde karşılaştı.
Carpi mücadeleye şu 11'le başladı: Riccardo Piscitelli, Enrico Pezzi, Fabrizio Poli, Tobias Pachonik, Alessio Sabbione, Fabio Concas, Lorenzo Pasciuti, Zinedine Machach, Giovanni Di Noia, Andrea Arrighini, Enej Jelenic
Salernitana takımın hocası sahaya şu oyuncuları sürdü: Alessandro Micai, Luigi Vitale, Guillaume Gigliotti, Tiago Casasola, Jean-Daniel Akpa-Akpro, Raffaele Schiavi, Romano Perticone, Francesco Di Tacchio, Andrea Mazzarani, Milan Djuric, Lamin Jallow
İlk gol 45. dakikada Carpi adına Lorenzo Pasciuti ile geldi. İlk yarıyı Carpi 1-0 önde bitirdi. İlk 45 dakikada Salernitana futbolcusu Jean-Daniel Akpa-Akpro ile Carpi futbolcusu Andrea Arrighini sarı kart gördü. 59. dakikada Carpi futbolcusu Alessio Sabbione skoru 2-0 yaptı.
81. dakikada Michele Vano skoru 3-0 olarak değiştirdi.
85. dakikada Tiago Casasola skoru 3-1 olarak değiştirdi.
89. dakikada Alessandro Rosina attığı golle tabelayı 3-2 yaptı.
İkinci yarıda Salernitana oyuncusu Milan Djuric ile Carpi oyuncuları Enrico Pezzi, Enej Jelenic sarı kartla cezalandırıldı.
Mücadelenin 2. 45 dakikasında Carpi ekibinde Fabio Concas ve Andrea Arrighini oyundan çıktı, Alessandro Buongiorno ve Michele Vano yerine girdi., Salernitana takımında ise Riccardo Bocalon, Alessandro Rosina, Antonio Palumbo girdi, Lamin Jallow, Andrea Mazzarani, Jean-Daniel Akpa-Akpro çıktı. Mücadele 3-2 bitti.
463 kodlu maçta İddaa'da Carpi galibiyetine bahis oynayanlar 2.50 oranını kazandı.
Carpi son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi almış oldu. Salernitana ise 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgilik performansa sahip.
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