AA

Marmara açıklarında 26 Eylül Perşembe günü saat 13.59'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5.8 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından tahliye kararı verilen İÜ İstanbul Tıp Fakültesindeki (Çapa Yerleşkesi) binalar yıkılıyor.

Çok sayıda işçinin görev aldığı yıkım çalışmaları nedeniyle, iş makineleriyle yıkılan binaların çevresi tedbir amacıyla kapatıldı. İstanbul Valiliği, İÜ Diş Hekimliği Fakültesi'ndeki 7 binanın deprem ön hasar tespiti sonucunda, tahliyesine karar verildiğini bildirmişti.

VALİLİK TAHLİYE KARARINI 1 EKİM'DE DUYURMUŞTU

İstanbul Valiliği'nden 1 Ekim'de yapılan açıklamada, 26 Eylül'de meydana gelen deprem nedeniyle İÜ İstanbul Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi ile İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yerleşkelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca görevlendirilen teknik ekipler tarafından ön tespitler yapıldığı belirtilmişti.

İÜ İstanbul Tıp Fakültesi'nde (Çapa Yerleşkesi) bulunan binalarda yapılan deprem ön hasar tespitleri neticesinde; İç Hastalıkları Poliklinikleri Binası, Cerrahi Tıp Bilimleri Binası, Dekanlık Binası ve Temel Tıp Bilimleri Bölümü binasında deprem kaynaklı yapısal bir hasara rastlanılmadığı bildirilmişti. Açıklamada, aynı üniversitenin Ord. Prof. Dr. Hulusi Behçet Kütüphanesi Binası'nın; yapım yılı, malzeme kalitesi ve kullanım amacı dikkate alınarak yapılacak performans analizleri neticesine göre karar verilmesi gerektiği sonucuna varıldığı aktarılmıştı.

İÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde yapılan inceleme sonucunda bazı bölümlerin tahliyesine karar verildiği belirtilen açıklamada, şu ayrıntılara yer verilmişti:

"Diş Hekimliği Fakültesi'nde bulunan 7 binada yapılan deprem ön hasar tespiti incelemesi neticesinde; binaların genel olarak bodrum katlarında kullanılan betonun deniz kumundan imal edildiği, beton kalitesinin düşük olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında çok sayıda kolonun rutubete bağlı olarak korozyona uğradığı, beton dökülmelerinin oluştuğu, kolonlarda hem deprem hem de fiziki şartlardan kaynaklı önemli yapısal hasar bulunduğu tespit edilmiş ve binaların tahliyesine karar verilmiştir.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ndeki bölümlerde de gerekli tespitler yapılmıştır. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi; binalarda yapılan deprem ön hasar tespitleri neticesinde; 26 Eylül'de meydana gelen depremden dolayı; Çocuk Acil binasının az hasarlı, diğer 13 binada ise yapısal bir hasar olmadığı tespit edilmiştir. Kardiyoloji Enstitüsü (Haseki) Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Sağlık Bilimleri Fakültesi (Bakırköy) binaları, Veteriner Fakültesi (Avcılar) binasının az hasarlı olduğu tespit edilmiştir. Binaların yapım yılı ve kullanım amacı dikkate alınarak yapılacak performans analizleri neticesine göre hareket edilmesi gerektiği bildirilmiştir. Yapılan çalışmalarda hasar tespit durumuna göre binalarda sunulan eğitim ve sağlık hizmetlerinin devamına ilişkin karar, her iki üniversitemizin rektörlüklerince verilecektir."