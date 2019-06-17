Cansu Tosun'un 'Anna' kareleri

Luc Besson'un yeni filmi 'Anna'da Türk oyuncu Cansu Tosun'da rol aldı. Helen Mirren, Cillian Murphy ve Luke Evans'ın başrollerini paylaştığı filmde Tosun, bir ajanı canlandırdı. Gösterime 20 Haziran'da girecek olan 'Anna'da Cansu Tosun'un ilk kareleri paylaşıldı. Filmin çekimleri için geçtiğimiz kış Paris'e giden Tosun, hem Luc Besson'la çalışma hayalini gerçekleştirdiğini hem de 'Anna'nın kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu dile getirdi.