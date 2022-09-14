"Ailece güzel bir zaman yarattık"

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Cansu Tosun, önceki gün eşi Erkan Kolçak Köstendil ve oğulları Marsel ile bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

Basın mensuplarıyla sohbet eden Tosun, yer aldığı "Beni Sev" isimli sinema filmini ve eşinin yazıp yönettiği "Tamirhane" filminin çekimlerini bitirdiklerini müjdeledi.

Ayrıca çift, "Kendimiz ve oğlumuz için güzel bir zaman yarattık. Alışveriş yapıp, yemek yedik" dedi.