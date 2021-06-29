Cansu Dere Sadakatsiz'den ayrılıyor mu?

Şahsiyet, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 17 Mart 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Onur Saylak’ın üstlendiği, senaryosunu Hakan Günday'ın yazdığı, başrollerini Haluk Bilginer, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu ve Hüseyin Avni Danyal'ın paylaştığı,gerilim ve suç türündeki Türk yapımı internet dizisidir.

CANSU DERE SADAKATSİZ'DEN AYRILIYOR MU?

Şahsiyet dizisi 2018 yılında çekilmiştir. İlk etapta Puhu TV'de yayınlanan dizi, yaz mevsiminde SHOW TV'de yayınlanıyor.

Yani Cansu Dere, Sadakatsiz dizisinden ayrılmayacak. Çünkü Şahsiyet dizisi 2018 yılında 17 bölüm çekildi ve final yaptı.