Cansu Dere: İyi bir modeldim

"MODELLİĞİ BIRAKALI ÇOK OLDU"

Cansu Dere, "Modelliği özlüyor musunuz?" sorusunu da "Bilmem ki hiç düşünmedim. Bazen Paris Moda Haftası'nı izliyorum hoşuma gidiyor. Her şeyin bir zamanı var, o dönem geçti. Ben modelliği bırakalı çok oldu, modelliği de özlemiyorum. Müzikal tarzı teklifler de geldi ama beni heycanlandırmadığı için kabul etmedim. Ben proje gelir o işten mutlu oluyorsam ben dijitale de ulusal kanala da iş yaparım" sözleriyle yanıtladı.

"Bir dönem oyuncular, dizilerin çok uzun olduğundan şikâyet ediyordu siz bu konuyla ilgili ne söylemek istersiniz" şeklindeki soruya "Evet herkes şikâyetçiydi ama şimdi oynayan da çeken de yayınlayan da çok mutlu, bu mutlulukta bu düzen bozulmaz" yanıtını verdi.