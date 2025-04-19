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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ! Cansız bedeninde 3-4 günlük morluklar vardı... Gözde Gökalp'in sevgilisi tutuklandı | Son dakika haberleri

        Cansız bedeninde 3-4 günlük morluklar vardı... Gözde'nin sevgilisi tutuklandı!

        Antalya'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan 36 yaşındaki Gözde Gökalp'in erkek arkadaşı Hüseyin Ş., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Genç kadının bedeninde, 3-4 günlük morluklar dikkat çekmiş, ölümü şüpheli bulunmuştu

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 19.04.2025 - 08:42 Güncelleme: 19.04.2025 - 11:26
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        Cansız bedeninde 3-4 günlük morluklar vardı... Gözde'nin sevgilisi tutuklandı!
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        Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi’nde yalnız yaşayan Gözde Gökalp (36), önceki gün sabah saatlerinde evinde yüzüstü halde ölü bulunmuştu.

        Yurt dışında yaşayan ailesinin genç kadına uzun süre ulaşamaması üzerine, durumun erkek arkadaşı Hüseyin Ş.’ye bildirdiği öğrenildi.

        GENÇ KADINDAN HABER ALINAMAMIŞTI

        Hüseyin Ş., Gökalp’in ablasına, eve gidip bakacağını söyledi. Aynı saatlerde baba da Antalya’da ikamet eden bir çilingir arkadaşından yardım istedi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Çilingirin kapıyı açmasının ardından Gökalp, oturma odasında yüzüstü hareketsiz şekilde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 36 yaşındaki genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

        ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

        Gökalp’in vücudunda çeşitli yerlerde 3-4 günlük morluklar tespit edilmesi üzerine ölüm şüpheli olarak değerlendirildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcılığı tarafından detaylı inceleme başlatıldı.

        CENAZE ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

        Gökalp’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

        BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

        Otopsi işlemleri tamamlanan cenaze dün sabah ailesine teslim edildi. Adli Tıp önünde büyük üzüntü yaşayan baba, ayakta durmakta güçlük çekti. Gökalp’in cenazesi, bugün öğle namazının ardından Uncalı Camii’nde kılınacak cenaze namazıyla birlikte Boğaçayı Mezarlığı’nda defnedilecek.

        "KASTEN ÖLDÜRMEDEN" TUTUKLANDI

        Olay sonrası gözaltına alınan Hüseyin Ş., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde sorguya alındı. Emniyete yansıyan ifadesinde Hüseyin Ş., önceki gün Gökalp’in telefonlarına cevap vermemesi üzerine apartmana geldiğini, ancak kapının açılmaması nedeniyle içeri girmediğini öne sürdü.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Ş., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #Antalya
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