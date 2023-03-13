Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Cansız bedeni bahçenin parmaklıklarına astılar! - Günün öne çıkan haberleri

Cansız bedeni bahçenin parmaklıklarına astılar!

İstanbul Avcılar'da, bir sitenin bahçe duvarındaki parmaklıklara asılmış halde bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Cesedin ilk tespitlere göre darp edilerek öldürüldüğü belirtilen 38 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Arslan Snnayev'e ait olduğu belirtildi

Giriş: 13.03.2023 - 11:47 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: Cansız bedeni bahçenin parmaklıklarına astılar! - Günün öne çıkan haberleri
Cansız bedeni bahçenin parmaklıklarına astılar!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul Avcılar'daki Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde bir sitenin bitişiğindeki boş arazide, boynundan bahçe duvarındaki parmaklıklara asılmış bir erkeğe ait cansız beden bulundu.

BEKÇİNİN İHBARIYLA EKİPLER GELDİ

DHA'da yer alan habere göre yakındaki bir otoparkın bekçisinin ihbarıyla polis, sağlık ve itfaiye ekipleri cesedin bulunduğu caddeye geldi.

DARP EDİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Cesedin Türkmenistan vatandaşı Arslan Snnayev'e (38) ait olduğu öğrenildi. İlk incelemede darp edilerek öldürüldükten sonra, sitenin demir parmaklıklarına asıldığı belirtildi.

ŞÜPHELİ ÖLÜMLE İLGİLİ SORUŞTURMA

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kayıtlara 'şüpheli ölüm' olarak geçen olayda faillerin tespit edilmesi için soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kayanın altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Kayanın altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Elektrik akımına kapılan genç kız kurtarılamadı
Elektrik akımına kapılan genç kız kurtarılamadı
Asker eğlencesinde bıçaklı kavga
Asker eğlencesinde bıçaklı kavga
ABD'de Signature Bank da iflas etti
ABD'de Signature Bank da iflas etti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.