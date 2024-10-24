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        Haberler Magazin 'Cansiparane'ye 15 sanatçı katılacak

        'Cansiparane'ye 15 sanatçı katılacak

        Var Gücüyle Kanat Çırpan Kelebekler, Kadınların Mücadelesine Güç Katıyor: Cansiparane Sergisi 21 Kasım'da açılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2024 - 11:37 Güncelleme: 24.10.2024 - 11:37
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        15 sanatçı katılacak
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        15 sanatçının yer aldığı kolektif bir sanat projesi olan 'Cansiparane' adlı sergi, çağdaş mozaik sanatçısı Gözde Tolan’ın liderliğinde 21 Kasım - 21 Aralık arasında Gama Gallery’de sanatseverlerle buluşuyor. Sergide kelebeklerin zarif formlarını yansıtan eserler, aynı zamanda kadına yönelik şiddet ve insan hakları ihlallerine karşı direnişin ve özgürlüğün güçlü birer sembolü olarak karşımıza çıkıyor.

        15 sanatçının yer aldığı sergi, Mirabal Kardeşler'in Dominik Cumhuriyeti’nde özgürlük ve eşitlik için verdikleri cesur mücadelenin sembolü olarak 25 parça eserden oluşuyor. Bireysel ve kolektif direnişin gücünü zarif bir estetikle birleştiren eserlerde kelebeklerin kanat çırpışları, kadınların toplumsal değişim ve mücadeledeki rolüne ve etkisine bir gönderme yapıyor.

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        Her bir eser, çağdaş mozaik sanatının sınırlarını zorlayarak seramik, cam, çini, seramik, porselen, doğal taş, kumaş, çiçek gibi farklı materyallerle hayat buluyor. Kullandıkları malzemelerle zamanın izlerini ve mücadelelerin çok katmanlılığını yansıtan sanatçılar, her bir kanat vuruşunun değişime olan etkisini sanatsal bir dille yorumluyor.

        Gözde Tolan’ın liderliğindeki sergi, bir sanat etkinliğinden daha fazlasını sunarak ziyaretçilerini toplumsal hafızanın derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Adalet ve eşitlik arayışında yankılanan sessiz bir çığlığın dönüşümünü simgelerken, herkesi kadınların evrensel mücadelesinden ilham alarak kendi sesini bulmaya davet ediyor.

        Gözde Tolan Hakkında

        Gözde Tolan, mozaik sanatına olan tutkusunu 2012'de keşfettikten sonra, bu alandaki bilgisini derinleştirmek amacıyla 2015'te İtalya'nın Ravenna kentindeki Mosaic Art School’da eğitim aldı. 2017'de kurduğu Mozaik Terapi stüdyosu, onun sanatsal yolculuğunun bir yansıması olarak, kişisel gelişimini ve yaratıcılığını bir araya getiriyor. Tolan, eserlerinde resim, heykel ve mozaik unsurlarını birleştirerek özgün bir estetik ortaya koyarken, farklı teknikleri harmanlayarak her çalışmasına eşsiz bir karakter kazandırıyor. 2019'da kurduğu Istanbul School of Mosaic ile mozaik sanatına ilgi duyan yabancı ziyaretçilere çeşitli eğitimler sunan Tolan, sanatını zenginleştirmek için çeşitli atölye çalışmaları düzenlerken, uluslararası sergilerdeki katılımlarıyla da çağdaş mozaik sanatını tanıtma ve yaygınlaştırma çabalarını sürdürüyor.

        Gama Gallery Hakkında

        Sanat alanında Türkiye’nin kültürlerarası köprü görevini başarıyla yürüten çağdaş sanatın temsilcilerinden Gama Gallery, 2009'da Şule Claire Altıntaş tarafından kurulmuştur. Bünyesinde Avrupa, Kuzey Amerika ve Türkiye bölgelerinden tanınmış ve yeni sanatçıları ağırlayan Gama Gallery, özellikle Türk sanatçıların gelişim süreçlerine destek sağlayarak onlara ilerleyebilecekleri yollar açmayı hedefliyor.

        Bu yıl 8'inci kez katılacağı Art Miami başta olmak üzere birçok uluslararası organizasyonda yer alan Gama Gallery, özellikle ABD’de de kendini kanıtlamış bir galeri olarak sanat dünyasında önemli bir konuma sahiptir. Bu başarı, Türk sanatçıların dünya sahnesine taşınmasında önemli bir rol oynamaktadır

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        #Cansiparane

        BURÇLAR

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        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
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        Terazi
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