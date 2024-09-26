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        Haberler Bilgi Spor CANLI YAYIN TRT 1 İZLE | Ajax-Beşiktaş maçı TRT 1 şifresiz canlı izle! UEFA Avrupa Ligi Ajax BJK maçı HD izleme

        Ajax-Beşiktaş maçı canlı izle UEFA Avrupa Ligi: Ajax-Beşiktaş maçı TRT 1 canlı izleme

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Ajax ile karşılaşıyor. Avrupa macerasına galibiyetle başlamak isteyen siyah beyazlılar, Hollanda deplasmanında 3 puan için sahaya çıkıyor. Temsilcilerimizin oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT 1 ve Tabii platformu üzerinden canlı şifresiz olarak takip edilebilecek. Karşılaşmayı anlık olarak takip etmek isteyen futbolseverler, TRT 1 canlı yayın izleme linkini haberimizde derledik. İşte Ajax-Beşiktaş maçı TRT 1 canlı izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 18:42 Güncelleme: 26.09.2024 - 23:20
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        • 1

          Ajax-Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Bu yıl yeni formatıyla oynanan Avrupa Ligi'nde toplamda 8 maça çıkacak temsilcimiz Beşiktaş, 4 maçı evinde 4 maçı ise deplasmanda oynayacak. Siyah beyazlılar zorlu Ajax deplasmanında galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak Ajax-Beşiktaş maçında muhtemel 11'ler netleşti. Karşılaşmaya kısa bir süre kala, "Ajax Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte Ajax-Beşiktaş maçı şifresiz TRT 1 canlı izleme linki...

        • 2

          AJAX BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Ajax Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı, 26 Eylül 2024 Perşembe günü saat 22.00’de başlayacak.

        • 3

          AJAX BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

          Ajax Beşiktaş maçı, TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

          Johan Cruijff Arena’da oynanacak mücadeleyi İngiliz hakem John Brooks yönetecek. Brooks’un yardımcılıklarını Simon Bennett ve Daniel Robathan yapacak.

        • 4

          TRT 1 FREKANS GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?

          TRT 1 ekranları üzerinden Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemek isteyen kullanıcılar, uydu alıcıları veya kumandaları aracılığıyla frekans güncelleme yapabilirler.

          Ayarlar, kanal ayarları ve manuel ayarlama bölümünden yukarıdaki güncel frekansı girerek karşılaşmaları takip edebilirsiniz.

        • 5

          UYDU: Türksat 4A

          Frekans: 11794

          Polarizasyon: V (Dikey)

          Sembol Oranı 30000

          FEC: ¾

          Digiturk: TRT 1 - Kanal 323

          D-Smart: TRT 1 - Kanal 426

          D-Smart: TRT 1 - Kanal 26

          Dijital Kablo: TRT 1 Kablo TV - Kanal 900

        • 6

          BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI CANLI İZLE EKRANI

          Aşağıdaki link aracılığıyla Ajax Beşiktaş maçlarını canlı olarak izleyebilirsiniz.

          BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          MUTEMEL 11'LER

          Ajax: Pasveer, Rensch, Sutalo, Ahmetcan, Hato, Fitz-Jim, Henderson, Taylor, Traore, Godts, Weghorst

        • 8

          Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Joao Mario, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile

        • 9

          BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

          26 Eylül | Ajax-Beşiktaş

          3 Ekim | Beşiktaş-Eintracht Frankfurt

          24 Ekim | Lyon-Beşiktaş

          6 Kasım | Beşiktaş-Malmö

          28 Kasım | Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv

          12 Aralık | Bodo Glimt-Beşiktaş

          22 Ocak | Beşiktaş-Athletic Bilbao

          30 Ocak | Twente-Beşiktaş

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