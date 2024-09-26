Ajax-Beşiktaş maçı canlı izle UEFA Avrupa Ligi: Ajax-Beşiktaş maçı TRT 1 canlı izleme
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Ajax ile karşılaşıyor. Avrupa macerasına galibiyetle başlamak isteyen siyah beyazlılar, Hollanda deplasmanında 3 puan için sahaya çıkıyor. Temsilcilerimizin oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT 1 ve Tabii platformu üzerinden canlı şifresiz olarak takip edilebilecek. Karşılaşmayı anlık olarak takip etmek isteyen futbolseverler, TRT 1 canlı yayın izleme linkini haberimizde derledik. İşte Ajax-Beşiktaş maçı TRT 1 canlı izle ekranı...
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Ajax-Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Bu yıl yeni formatıyla oynanan Avrupa Ligi'nde toplamda 8 maça çıkacak temsilcimiz Beşiktaş, 4 maçı evinde 4 maçı ise deplasmanda oynayacak. Siyah beyazlılar zorlu Ajax deplasmanında galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak Ajax-Beşiktaş maçında muhtemel 11'ler netleşti. Karşılaşmaya kısa bir süre kala, "Ajax Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte Ajax-Beşiktaş maçı şifresiz TRT 1 canlı izleme linki...
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AJAX BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ajax Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı, 26 Eylül 2024 Perşembe günü saat 22.00’de başlayacak.
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AJAX BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Ajax Beşiktaş maçı, TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Johan Cruijff Arena’da oynanacak mücadeleyi İngiliz hakem John Brooks yönetecek. Brooks’un yardımcılıklarını Simon Bennett ve Daniel Robathan yapacak.
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TRT 1 FREKANS GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?
TRT 1 ekranları üzerinden Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemek isteyen kullanıcılar, uydu alıcıları veya kumandaları aracılığıyla frekans güncelleme yapabilirler.
Ayarlar, kanal ayarları ve manuel ayarlama bölümünden yukarıdaki güncel frekansı girerek karşılaşmaları takip edebilirsiniz.
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UYDU: Türksat 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol Oranı 30000
FEC: ¾
Digiturk: TRT 1 - Kanal 323
D-Smart: TRT 1 - Kanal 426
D-Smart: TRT 1 - Kanal 26
Dijital Kablo: TRT 1 Kablo TV - Kanal 900
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BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI CANLI İZLE EKRANI
Aşağıdaki link aracılığıyla Ajax Beşiktaş maçlarını canlı olarak izleyebilirsiniz.
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MUTEMEL 11'LER
Ajax: Pasveer, Rensch, Sutalo, Ahmetcan, Hato, Fitz-Jim, Henderson, Taylor, Traore, Godts, Weghorst
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Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Joao Mario, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile
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BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ
26 Eylül | Ajax-Beşiktaş
3 Ekim | Beşiktaş-Eintracht Frankfurt
24 Ekim | Lyon-Beşiktaş
6 Kasım | Beşiktaş-Malmö
28 Kasım | Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv
12 Aralık | Bodo Glimt-Beşiktaş
22 Ocak | Beşiktaş-Athletic Bilbao
30 Ocak | Twente-Beşiktaş