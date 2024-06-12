Türkiye-Tayland maçı için son saatler! Tayland Türkiye voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
FIVB Kadınlar Milletler Ligi 3. hafta maçları için heyecan dorukta. A Milli Kadın Voleybol Takımımız bugün Tayland karşısında galibiyet için parkeye çıkmaya hazırlanıyor. Filenin Sultanları, 3 hafta sonunda ilk 8'de yer alması halinde ise finallere katılabilecek. Zorlu mücadeleye saatler kala Tayland Türkiye voleybol maçı saati ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırması hız kazandı. İşte, Türkiye Tayland voleybol maçı canlı izle ekranı...
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Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları, 3. hafta mücadelesine Tayland karşısında başlıyor. Milli takım, Hong Kong etabında Tayland'ın yanı sıra Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Maça kısa bir süre kalması sebebiyle sporseverler Tayland-Türkiye voleybol maçı saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. İşte, Filenin Sultanları Tayland Türkiye voleybol maçı detayları...
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TAYLAND-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kadınlarda FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftası Hong Kong'da başlayacak. Filenin Sultanları, etaptaki ilk maçını 12 Haziran Çarşamba günü yani bugün saat 12.00'da Tayland'la oynayacak.
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FİLENİN SULTANLARI TAYLAND MAÇI HANGİ KANALDA?
Hong Kong Coliseum'da oynanacak Tayland Türkiye voleybol milli maçı TRT Spor Yıldız ekranlarında canlı yayınlanacak.
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MİLLİ TAKIM KADROSU
Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıkladığı milli takım kadrosunda tedavisi devam eden milli orta oyuncu Zehra Güneş, yer almadı.
VNL'nin 3. haftasında milli takımda pasörler Cansu Özbay ve Elif Şahin, pasör çaprazı Melissa Vargas, smaçörler Hande Baladın, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt ve İlkin Aydın, orta oyuncular Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç ve Beyza Arıcı ile liberolar Gizem Örge, Simge Aköz ve Ayça Aykaç Altıntaş, görev yapacak.
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MİLLİLERİMİZ İLK SEKİZDE YER ALIRSA FİNALDE!
8 maçın sonunda topladığı 18 puanla 5. sırada bulunan milliler, 3 hafta sonunda ilk 8'de yer alması halinde finallere katılma hakkı elde edecek.
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FIVB MİLLERLER LİGİ ÜÇÜNCÜ HAFTA MAÇ PROGRAMI
12 Haziran Çarşamba: 12.00 Türkiye-Tayland
13 Haziran Perşembe: 15.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
15 Haziran Cumartesi: 15.30 Çin-Türkiye
16 Haziran Pazar: 12.00 Türkiye-Brezilya
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