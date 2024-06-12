Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları, 3. hafta mücadelesine Tayland karşısında başlıyor. Milli takım, Hong Kong etabında Tayland'ın yanı sıra Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Maça kısa bir süre kalması sebebiyle sporseverler Tayland-Türkiye voleybol maçı saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. İşte, Filenin Sultanları Tayland Türkiye voleybol maçı detayları...