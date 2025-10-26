Habertürk
        CANLI İZLE: Süper Lig Kasımpaşa-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kasımpaşa - Beşiktaş maçı Muhtemel 11'ler...

        Kasımpaşa-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Trendyol Süper Lig'de heyecan, 10. hafta mücadelesiyle devam ediyor. Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Erteleme maçında Konyaspor'u mağlup ederek moral bulan siyah-beyazlılar, çıkışını sürdürmek isterken; ev sahibi Kasımpaşa da güçlü rakibi karşısında üç puanla taraftarını sevindirmeyi hedefliyor. İstanbul derbisi niteliği taşıyan bu kritik mücadele, ekranlardan canlı yayınlanacak. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2025 - 18:29 Güncelleme: 26.10.2025 - 18:29
          Süper Lig’in 10. haftasında gözler İstanbul’da oynanacak Kasımpaşa – Beşiktaş karşılaşmasına çevrildi. Ligde istikrarlı bir grafik yakalamak isteyen Beşiktaş, deplasmanda galibiyet arayacak. Kasımpaşa ise kendi sahasında güçlü rakibine karşı sürpriz peşinde. Futbolseverler, büyük bir heyecana sahne olması beklenen bu karşılaşmanın tarihini, saatini ve yayın bilgilerini merakla araştırıyor. Detaylar haberimizde...

          KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

          Kasımpaşa - Beşiktaş maçı bu akşam saat 20.00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

          MUHTEMEL 11 VE HAKEM KİM?

          Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, El Bilal, Cengiz, Cerny, Abraham.

          Kasımpaşa: Andreas, Winck, Cem, Opoku, Owosu, Szalai, Baldursson, Diabate, Fall, Ali, Kubilay.

          Mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

