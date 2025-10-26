Süper Lig’in 10. haftasında gözler İstanbul’da oynanacak Kasımpaşa – Beşiktaş karşılaşmasına çevrildi. Ligde istikrarlı bir grafik yakalamak isteyen Beşiktaş, deplasmanda galibiyet arayacak. Kasımpaşa ise kendi sahasında güçlü rakibine karşı sürpriz peşinde. Futbolseverler, büyük bir heyecana sahne olması beklenen bu karşılaşmanın tarihini, saatini ve yayın bilgilerini merakla araştırıyor. Detaylar haberimizde...