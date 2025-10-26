Kasımpaşa-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'de heyecan, 10. hafta mücadelesiyle devam ediyor. Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Erteleme maçında Konyaspor'u mağlup ederek moral bulan siyah-beyazlılar, çıkışını sürdürmek isterken; ev sahibi Kasımpaşa da güçlü rakibi karşısında üç puanla taraftarını sevindirmeyi hedefliyor. İstanbul derbisi niteliği taşıyan bu kritik mücadele, ekranlardan canlı yayınlanacak. İşte detaylar...
KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa - Beşiktaş maçı bu akşam saat 20.00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11 VE HAKEM KİM?
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, El Bilal, Cengiz, Cerny, Abraham.
Kasımpaşa: Andreas, Winck, Cem, Opoku, Owosu, Szalai, Baldursson, Diabate, Fall, Ali, Kubilay.
Mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.