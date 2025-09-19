Habertürk
        CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI 18 EYLÜL 2025: Bugün altın fiyatları ne kadar? 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın kaç lira?

        Altın fiyatları yükselişte! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4-4,25 aralığına çekti. Fed'in uzun süredir beklenen faiz indirimi kararının ardından altının onsu 3 bin 707 dolara yükseldi. Daha sonra bu seviyede oluşan satış baskısıyla fiyatlarda gerileme yaşandı. Değerli metal haftanın son işlem gününe ise yükselişle başladı. Altının ons fiyatı saat 10.00 itibarıyla 3 bin 652 dolardan işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç lira? İşte 18 Eylül 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Habertürk
        Giriş: 19.09.2025 - 07:55 Güncelleme: 19.09.2025 - 10:02
