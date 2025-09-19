Altın fiyatları yükselişte! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4-4,25 aralığına çekti. Fed'in uzun süredir beklenen faiz indirimi kararının ardından altının onsu 3 bin 707 dolara yükseldi. Daha sonra bu seviyede oluşan satış baskısıyla fiyatlarda gerileme yaşandı. Değerli metal haftanın son işlem gününe ise yükselişle başladı. Altının ons fiyatı saat 10.00 itibarıyla 3 bin 652 dolardan işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç lira? İşte 18 Eylül 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatlarında son durum hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4-4,25 aralığına çekti. Küresel piyasalarda uzun süredir beklenen bu karar, altın fiyatlarında anlık sert dalgalanmalara neden oldu. Faiz kararı öncesinde 3 bin 707 dolarla tarihi zirvesini gören ons altın, karar sonrası hızlı bir şekilde geriledi. Bugün ise güne yükselişle başlayan altının onsu dünkü kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 3 bin 652 dolar seviyesinde. İşte, 18 Eylül 2025 güncel altın fiyatları!
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.852,6720
Satış: 4.853,1250
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.651,48
Satış: 3.652,27
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.764,2800
Satış: 7.934,8600
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 31.057,1000
Satış: 31.642,3700
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 32.187,00
Satış: 32.498,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 15.471,64
Satış: 15.861,34
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 31.034,57
Satış: 31.619,85
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 32.735,95
Satış: 33.559,82
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.713,04
Satış: 3.737,87
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.504,18
Satış: 4.747,27
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 80.171,00
Satış: 80.997,00
