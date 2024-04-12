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        Haberler Ekonomi Altın CANLI Altın fiyatları son dakika: Yükseliş devam ediyor! 12 Nisan 2024 canlı altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları yükseliyor! 12 Nisan 2024 canlı altın fiyatları: Çeyrek ve gram altında son durum!

        Altın fiyatları yükselişe devam ediyor! Ons değeri ile dolar kurundaki son dakika gelişmelerin etkilediği altın fiyatları yükseliş trendini sürdürüyor. 12 Nisan Cuma günü itibariyle gram altın 2.478 TL'ye dayanmış durumda. İşte, 12 Nisan 2024 Cuma canlı altın fiyatları...

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        Habertürk
        Giriş: 12.04.2024 - 08:53 Güncelleme: 12.04.2024 - 08:53
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