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        Haberler Ekonomi Altın CANLI altın fiyatları son dakika: 9 Nisan 2024 Salı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları yükseliyor! 9 Nisan 2024 güncel altın fiyatları

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana istikrarlı bir yükseliş yaşayan gram altın fiyatı 2 bin 400 lira seviyesini de aştı. 9 Nisan Salı günü güncel ons altın değeri 2 bin 344 lirayken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 423 TL'den alıcı buluyor. İşte, 9 Nisan 2024 Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları alış-satış tablosunu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2024 - 08:34 Güncelleme: 09.04.2024 - 08:34
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