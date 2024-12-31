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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 1 Ocak bugün tam altın, cumhuriyet altını, gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

        Canlı altın fiyatları alış ve satışta son durum: 1 Ocak bugün tam altın, cumhuriyet altını, gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç para?

        Altın fiyatları 2025 yılının ilk gününde de öne çıkan arama başlıkları arasında yerini alıyor. Kapalıçarşı canlı altın fiyatları yakından takip edilirken fiyatlarda hafif yükseliş hakim. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2025'te faizleri iki kez düşüreceği beklentisi de altın fiyatlarında baskı oluşturmaya devam ediyor. En son gram 2 bin 964 liradan işlem gördü. Peki 1 Ocak bugün tam altın, cumhuriyet altını, gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç para? İşte güncel, canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 07:23 Güncelleme: 01.01.2025 - 05:13
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