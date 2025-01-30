Gram altında rekor! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları 30 Ocak 2025 Perşembe günü için araştırılıyor. ABD Merkez Bankası (Fed) yılın ilk faiz kararını açıkladı. Fed'in faizi sabit tutmasıyla birlikte altın fiyatlarında hareketlilik gözlemlenmeye başladı. Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları sonrası yükselişe geçen altının onsu 2757 dolara çıktı. Altının gramı da 3173 TL seviyesine yükseldi. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 30 Ocak 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…
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Altın fiyatları alış-satış tablosu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankası (Fed), faizi yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Kararın ardından 2746 lira seviyesine gerileyen altının ons fiyatı, Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları sonrası yükselişe geçti. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 30 Ocak 2025 canlı altın fiyatları grafiği...
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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
Fed'in faiz kararı sonrası altın hareketlendi. Banka gösterge faizini beklentilere paralel olarak yüzde 4,50 olarak sabit bıraktı.
Kararın ardından ons altın 2746 dolara geriledi. Gram altın ise 3.202 TL oldu.
Fed Başkanı Jerome Powell'in açıklamalarından sonra altının onsu 2757 dolar seviyesine yükselirken altının gramı da 3.202 TL seviyesine çıktı.
Gram altın, saat 17.00 itibarıyla 3.202 liradan, çeyrek altın 5.122 liradan alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.202,0930
Satış: 3.202,5420
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.781,05
Satış: 2.781,56
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.122,6500
Satış: 5.235,4600
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 20.490,3600
Satış: 20.876,5700
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 20.711,00
Satış: 20.855,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 10.215,69
Satış: 10.473,73
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 20.498,25
Satış: 20.885,29
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 21.015,30
Satış: 21.542,91
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.724,34
Satış: 2.579,34
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.897,10
Satış: 3.053,56
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 51.451,00
Satış: 52.025,00
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