Altın fiyatları alış-satış tablosu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankası (Fed), faizi yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Kararın ardından 2746 lira seviyesine gerileyen altının ons fiyatı, Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları sonrası yükselişe geçti. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 30 Ocak 2025 canlı altın fiyatları grafiği...