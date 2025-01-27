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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 28 OCAK 2025: Fed kararı öncesi yatay seyirde! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları Fed kararı öncesi yatay seyirde! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 28 Ocak Salı verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Altın Fed faiz kararı öncesi güne yatay yönlü seyirde başladı. Güncel verilere göre gram altın 3 bin 182 lira, çeyrek altın ise 5 bin 204 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 28 Ocak 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 07:38 Güncelleme: 28.01.2025 - 00:33
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