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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 26 Ekim 2024: Altın düşüyor! Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar, kaç lira oldu, altın fiyatlarında son durum

        Altın düşüyor! 26 Ekim altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Küresel piyasalar, ABD'de yaklaşan başkanlık seçimlerinin sonuçları ve ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerle negatif seyrediyor. ABD ekonomisinde "yumuşak iniş" ihtimali yatırımcıların odağında kalmayı sürdürse de enflasyonla mücadelede Fed'in yol haritasına yönelik belirsizlikler artıyor. Tüm bu gelişmeler rekor üzerine rekor kıran altın fiyatlarını aşağıya çekiyor. Peki, bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 26 Ekim 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2024 - 07:11 Güncelleme: 26.10.2024 - 00:01
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