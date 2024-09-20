ALTINDA REKOR ÜSTÜNE REKOR!

19 Eylül Perşembe günü 2 bin 829 lira olan gram altın, 20 Eylül Cuma günü 2 bin 870 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 557 liradan, 4 bin 593 liraya yükseldi.

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