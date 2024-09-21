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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 21 Eylül 2024: Altında rekor üstüne rekor! Bugün gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar?

        Altında rekor üstüne rekor! 21 Eylül güncel altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?

        18 Eylül'de faiz kararını açıklayan Fed politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 4.75-5.00 aralığına çekti. Ardından Merkez Bankası faiz kararını açıkladı ve faizi yüzde 50'de sabit tuttu. Arka arkaya yapılan açıklamalar, altın fiyatlarında şok etkisi yarattı. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 21 Eylül 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2024 - 07:25 Güncelleme: 21.09.2024 - 07:25
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