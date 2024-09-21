Altında rekor üstüne rekor! 21 Eylül güncel altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?
18 Eylül'de faiz kararını açıklayan Fed politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 4.75-5.00 aralığına çekti. Ardından Merkez Bankası faiz kararını açıkladı ve faizi yüzde 50'de sabit tuttu. Arka arkaya yapılan açıklamalar, altın fiyatlarında şok etkisi yarattı. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 21 Eylül 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...
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Fed'in çarşamba günü 50 baz puanlık faiz indirim kararı almasının ardından bugün de Japonya Merkez Bankası'nın beklentilere paralel bir şekilde faizi sabit bırakmasıyla altındaki yükseliş haftanın son işlem gününe taşındı.
Altının ons fiyatı 2.614 doların üzerine çıkarak yeni tarihi zirvesini gördü. Ons fiyatındaki günlük yükseliş yüzde 1'i aşarken haftalık yükseliş yüzde 2'ye yaklaştı. Böylece altın dolar bazında yatırımcısına 2024 genelinde şu ana kadar yüzde 27 kazandırmış oldu.
Analistler teknik olarak 2.650 doların direnç olarak öne çıktığını bu direncin kırılması durumunda orta vadede 2.804 doların gündeme gelebileceğini belirtti.
Fed'in faiz indirimlerine güçlü bir şekilde başlaması doları görece zayıflatırken bu durum altına talebi artırıyor. Uzmanlar bunun yanında İsrail odaklı yaşanan jeopolitik gerilimlerin de altını destekleyen bir diğer unsur olduğuna dikkat çekiyor. Peki, bugün altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 21 Eylül 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
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ALTINDA REKOR ÜSTÜNE REKOR!
20 Eylül Cuma günü 2 bin 870 lira olan gram altın, 2 Eylül Cumartesi günü 2 bin 874 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 593 liradan, 4 bin 598 liraya yükseldi.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.874,25
Satış: 2.875,03
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.621,10
Satış: 2.622,65
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.598,80
Satış: 4.700,67
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 18.395,20
Satış: 18.745,18
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.168,86
Satış: 9.401,34
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 18.395,20
Satış: 18.745,18
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 19.277,09
Satış: 19.761,79
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.579,04
Satış: 2.417,22
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.661,43
Satış: 2.817,09