        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları | 19 Ekim 2025 Pazar gram, çeyrek, altın ons, 14-22 ayar bilezik, ata ve Cumhuriyet altını ne kadar?

        ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi, merkez bankalarının altın alımları ile jeopolitik ve siyasi riskler, altın fiyatlarını destekliyor. Öte yandan, ABD'nin bölgesel bankalarından Zions Bancorp ve Western Alliance'ın bazı kredilerde dolandırıcılıkla karşılaştıklarını açıklaması da piyasalardaki risk algısının yükselmesinde etkili oldu. Peki, bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 19 Ekim 2025 Pazar altın fiyatları

        Giriş: 19.10.2025 - 07:53 Güncelleme: 19.10.2025 - 15:41
