ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 yükseldi. Piyasa beklentileri eylülde enflasyonun aylık yüzde 0,1 olacağı yönündeydi. TÜFE, ağustosta da yüzde 0,2 artmıştı.

Ülkede TÜFE, eylülde yıllık bazda da yüzde 2,4 artış kaydetti. Bu dönemde yıllık enflasyonun yüzde 2,3 olacağı öngörülüyordu. Şubat 2021'den bu yana en düşük yıllık artışını kaydeden TÜFE, ağustosta yıllık bazda yüzde 2,5 yükselmişti.

ABD enflasyon verilerinin açıklanmasıyla altın da yükselişe geçti. 2 bin 800 TL seviyesine çekilen gram altın, yeniden 2 bin 900 TL'yi gördü. Peki, bugün altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 14 Ekim 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...