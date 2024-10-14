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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 14 Ekim 2024! Altın yükseliyor! Canlı altın fiyatları ile bugün gram, çeyrek, tam, yarım altın ne kadar?

        Altın yükseliyor! 14 Ekim 2024 Pazartesi altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Geçen hafta sert bir düşüş yaşayan altın fiyatları, ABD enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla yönü yeniden yukarı çevirdi. 2 bin 800 liraya kadar gerileyen gram altın hafta başında da seviyesini koruyarak 2 bin 900 lira ile açılış yaptı. Peki, bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 14 Ekim 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 07:08 Güncelleme: 14.10.2024 - 23:28
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