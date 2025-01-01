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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI SON DURUM 1 OCAK 2025: Yılın ilk gününde altın fiyatlarında ibre ters yönlü! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatlarında ibre tersine döndü! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları 1 Ocak 2025 Çarşamba verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Yeni yılın ilk gününde altında ibre aşağı yönlü hareket ediyor. Güncel verilere göre gram altın 2 bin 966 lira, çeyrek altın ise 4 bin 850 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün ata, ons, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 1 Ocak 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 07:45 Güncelleme: 01.01.2025 - 10:01
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