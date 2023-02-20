Canları pahasına enkaza giriyorlar

"ÇIKARTABİLDİKLERİMİZİ ÇIKARTIYORUZ"

Terzilik yapan Kezban Kurt da, "Çok şükür çocuklarımızla beraber sağ çıktık. Evim de harabe, çıkartabildiğimiz kadar şeyleri çıkartıyoruz. Her şeyimiz içerideydi. Çok da önemli şeylerimiz de vardı. İçinden sağ çıkınca dönüp bakmadım bile. Konteyner falan gelirse içine eşyaları bırakalım diyorum, kapısını örteyim, gideyim. Burada yapacağım bir şey kalmadı. Makinelerim falan hepsi altta. Bütün kumaşlarım, daha yeni almıştım. Hiç açmadığım 20-30 milyarlık kumaş almıştım. Belki içinde 100 milyarlık malım var ama yapacak bir şey yok, canım sağ çok şükür" ifadelerini kullandı.