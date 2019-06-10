Canevim dizisi hangi günler? Canevim dizisi oyuncuları kimler? Canevim konusu nedir? soruları ATV ekranlarında 2. bölümü ile bu akşam yayınlanacak dizi için vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. İşte Canevim 2. bölüm fragmanı ve dizinin oyuncuları, konusu haberimizde...

CANEVİM 2.YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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"Kızın en önem verdiği şeyleri elinden alacak!"

Ömer'in varlığı, Taylan'a akrşı Ceylan'ın etrafında görünmez bir koruma kalkanı oluşturmaktadır. Ancak Taylan'ın şüpheli davranışları, Ceylan'ı her adımda zorlamaya devam eder. Döndüğü gibi evlilik hazırlıklarına başlayan Ömer ise Ceylan'daki rahatsızlığın farkına varır. Taylan, Ceylan için ördüğü duvarların Ömer tarafından yıkılmasına izin vermeyecektir. Bu sırada Kars'tan gelen bir haber, mutlu bir yuva kurmak için gün sayan Ceylan ve Ömer'i bir yol ayrımına getirir. Elvan, peşindeki tehlikeden sıyrılmaya çalışırken, onu nasıl zorlayan ailesine dair kabusları olur. Müjgan ve Ayşe'nin, Elvan'a karşı merakı artmış, üstelik Elvan'a dair söylentiler evin sınırlarını da aşmıştır. Elvan yüzleşmesi zor gerçeklerden kaçmak için en iyi bildiği yolu deneyecektir.

CANEVİM KONUSU NEDİR?

Dizi, hayatın tüm sıkıntılarına bir arada göğüs geren, birbirlerine sımsıkı bağlarla kenetlenmiş bir ailenin çevresinde gelişen olayları anlatıyor. Senaryosunu Filiz Alpgezmen, Eylem Akın ve Murat Can Tura'nın kaleme aldığı Canevim, yediden yetmişe herkesi içine alacak güçlü senaryosu ve usta oyuncu kadrosuyla atv izleyicilerinin gönüllerinde taht kuracak..

CANEVİM OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin oyuncu kadrosunda Biran Damla Yılmaz, Aras Aydın ve Özgür Çevik'in başrollerini paylaştığı "Canevim"de Simge Selçuk, Nihan Büyükağaç, Zuhal Gencer Erkaya, Rıza Akın, Burcu Tuna, Ezgi Şenler, Bedia Ener, Münire Apaydın ve Ömrüm Nur Çamçakallı rol alıyor.

Biran Damla Yılmaz (Ceylan Haksever)

Ceylan ailenin ortanca kızıdır ve ailesi onun için çok kıymetlidir. İyi kalpli, gururlu, fedakar, namuslu, merhametli, dürüst sevdiklerini mutlu etmek için uğraşan, çalışkan ve sahip olduklarının değerini bilen yaşına göre çok olgun bir genç kızdır. Ceylan'ın ilk ve tek aşkı Ömer, en büyük hayali ise Ömer'le evlenip çocuk sahibi olup ölene kadar onunla mutlu olmaktır.

Aras Aydın (Ömer Kılıç)

Küçük yaştan beri yaşam mücadelesi içindedir. Cesur, dürüst, gözü pek, sözünün eri, yaptığı işi en iyi şekilde yapan, yardımsever, çevresinde saygı duyulan, çok sevilen, genç bir adamdır. Sevdiklerine çok düşkündür. Özellikle onu büyütüp yetiştiren Hacı Anne'si onun için çok değerlidir. Ceylan ise hayatının aşkı, Ömer'in eksik yanıdır, ruhunun diğer yarısıdır.

Özgür Çevik (Taylan Tanbay)

Tutkulu, güçlü, sahip olmak istediği şeyler konusunda ısrarcı, arzuları ve istekleri için sınırları zorlayan ve tutkusunun boyutuna göre kötüleşmeyi göze alan biridir. Çekici, yakışıklı, etkileyici, kendine has bir aurası olan genç bir adamdır Hayatı boyunca istediği her kızı kolayca elde edebildiği için aşk konusunda tatminsizdir. Reddedilmekten nefret eder. Ceylan'dan istediği karşılığı alamayınca iyice hırslanır ve Ceylan onda bir saplantıya dönüşmeye başlar.

Ezgi Şenler (Müjgan Haksever)

Haksever Ailesi'nin Elvan ve Ceylan'dan sonra gelen kızlarıdır… Kendine güvenli, zeki, insanları etkilemeyi bilen, esprili, tutkulu, hayattan hep daha fazlasını bekleyen ve en iyisini hak ettiğini düşünen genç bir kızdır. İnsanları çok iyi gözlemler, zayıf noktalarını, isteklerini tespit eder ve ona göre davranır. Ailesine çok düşkündür. Onlarla çatışsa bile ailesi onun için her şeyden önce gelir. Ailesi söz konusu olduğunda çok korumacıdır. Hayatında bu güne kadar büyük bir aşk ya da uzun süreli bir ilişki yaşamamıştır. Kalbini kimseye gerçek anlamda açmamıştır.

Zuhal Gencer Erkaya (Günnur Haksever)

Haksever Ailesi'nin annesidir… İyi niyetli, ailesini çok seven, onları bir arada tutmak ve korumak için mücadele eden, ailesini her şeyin ve herkesin üzerinde tutan, zorluklarla baş etmeye alışmış, ayakta kalmak için çareler üreten bir kadındır. Bazen doğru olduğuna inandığı bir şeyi yaparken farkında olmadan sevdiklerini kırdığı olur. Bazen de problemleri kendi başına çözmeye çalışırken daha büyük sıkıntıların olmasına yol açar. Fakat hiçbir zaman art niyetli değildir. Daima sevdiklerinin iyiliğini ister.

Simge Selçuk (Melis Korkmaz)

Feryal'in kız kardeşi, Taylan'ın teyzesidir… Sarkastik, gerçek duygularını saklayan, derin ilişkiler kurmaktan kaçınan, esprili bir kadındır. Kendi içinde ise çoğu zaman çok mutsuzdur ama eğlenceli tavrıyla bu mutsuzluğunu maskelemeye çalışır. Ablası gibi sınıf farkı, sosyal statü gibi kavramlara takılmaz ama ait olduğu sosyal sınıfa uygun şekilde yaşar. Ruhsal olarak çok yaralıdır. Hayatındaki olumsuzlukların sebebi olarak ablasını görür. Taylan onun için değerlidir, ona her konuda destek olur ve onun yanında yer alır.

Rıza Akın (Hamza Haksever)

Haksever Ailesi'nin babasıdır. Sakin, dingin yaşadığı acıların ve zorlukların sessizleştirdiği; hüznünü, sıkıntısını içine atan, duygularını çok belli etmeyen acı çeken bir adamdır. Etrafındakiler tarafından çok sevilip sayılır. Bir ağırlığı ve saygınlığı vardır. Ailesine çok bağlıdır. Onlar için yaşar. Çok gururludur. Kimseye el açmak istemez. Fakirlik, zorluklar ve kaderiyle mücadele halindedir. Ailesini koruyup kollamak için ise canını bile vermeye hazırdır. Elvan'a dair hissettiği vicdan azabı nedeniyle kendini cezalandırır.

Nihan Büyükağaç (Feryal Tanbay)

Taylan'ın annesi, ailenin güç odağı. Güçlü, başarılı, ne istediğini bilen, kararlı, insanları manipüle edebilen bir iş kadındır. Statüye, kökene çok önem verir. Mücadelecidir. Kendi doğrularına göre yaşar ve çevresindeki herkesten de bunu bekler. Özellikle yakın çevresinin hayatına müdahale etmekten, onlar adına kararlar verip uygulamaktan çekinmez. Feryal ilişkilerinde istikrarlı ve tutarlıdır. Sadece herşeyden çok sevdiği oğlu Taylan'la karmaşık bir ilişkisi vardır. Çünkü Taylan onun yumuşak karnıdır. Taylan'a söz geçirmekte onu kendi istediği kalıba sokmakta zorlanır ama asla pes etmez.

Burcu Tuna (Elvan Haksever)

Ceylan'ın ablası, Haksever Ailesi'nin ilk kızları olan Elvan çok yaralı bir genç kadındır. Bu yüzden de soğuk, keskin, ketum bir insana dönüşmüştür. Hayat onu sertleştirmiş, kabuk bağlamıştır. Yüzü pek gülmez, insanlarla mesafelidir ve kimseye güvenmez. Hiç kimseye kalbini açmaz. Ona ulaşmak neredeyse imkansızdır. Aslında sevilmeye, korunup kollanmaya ve birini sevmeye çok ihtiyaç duyar ama insanlarla etrafına öyle bir duvar örmüştür ki bu duvarı yıkacak bir olay olduğunda ve kalbi biraz yumuşaya başladığında hemen kendini geri çeker.

Bedia Ener (Hacı Anne)

Ömer'in yetiştiren, büyüten babaannesi…Olgun, asil, görmüş geçirmiş, akılcı, çok iyi ve temiz kalpli bir kadındır. Bilgeliği ve olgunluğu yüzüne yansımıştır. Girdiği ortamda varlığını belli eder. Affediciliğe, insanların içindeki güzelliğe, herkesin ikinci bir şansı hak ettiğine inanır. Dini inancı çok kuvvetlidir. Alın yazısına inanır ama Allah'ın verdiği aklı doğru kullanmayı daha çok önemser. Nefretin, kötülüğün sadece ve sadece iyilikle ve sağduyuyla bertaraf edilebileceğine inanır. Sabırlı ve anlayışlıdır. Çok büyük, sevgi dolu bir kalbi vardır. Hayattaki en kıymetli varlığı torunu Ömer'dir.