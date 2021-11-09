"SİNAN ÇETİN'İN O LAFINDAN ÇOK UTANMIŞTIM"

Özyurtlu, daha önce Sarp Apak ile 2006'da Sinan Çetin'in yönettiği bir reklam filminde rol aldıklarını söylemişti.

Ünlü isim, "Sinan Çetin çekimler sırasında hangi okuldan mezun olduğumu sormuştu. Ben de 'İstanbul Devlet Konservatuvarı'ndan' demiştim. Ardından 'Bir daha hatırlatın, oradan mezun olan kimseyle çalışmayalım' dedi. Çok utanmış ve mutsuz olmuştum. Şu an komik geliyor ama o laf çok koymuştu." demişti.