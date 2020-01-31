"BUNLAR OLAĞAN ŞEYLER"



Ünsal, muhabirlerin "Tuğba Hanım içeride Elisabeth de vardı. Selamlaştınız mı?" sorusuna, "Evet, içerideydi. Olağan şeyler bunlar arkadaşlar. Her yerde karşılaşabiliriz" diyerek yoluna devam etti.