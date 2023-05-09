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Haberler Kültür-Sanat Tiyatro

'Canavar' seyirciyle buluşuyor

Tunç Şahin’in yazıp yönettiği, Tülin Özen, Gülçin Kültür Şahin ve Hakan Emre Ünal'ın rol aldığı İki Tiyatro’nun ilk oyunu Canavar 11 Mayıs Perşembe akşamı DasDas’ta seyirciyle buluşacak.

Giriş: 09.05.2023 - 09:24 | Güncelleme: ABONE OL
'Canavar' seyirciyle buluşuyor
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Beyazperde ve dijital platformlarda yer alan İnsanlar İkiye Ayrılır, 7 Yüz, Karışık Kaset gibi işleriyle tanınan yazar- yönetmen Tunç Şahin’in tiyatro için kaleme aldığı ilk oyun Canavar prömiyerini 11 Mayıs Perşembe akşamı DasDas’ta yapacak. Ortak bir travmaya farklı tepkiler vermiş üç kuzeninin hikayesini anlatan oyunun kadrosunda Tülin Özen, Gülçin Kültür Şahin ve Hakan Emre Ünal yer alıyor.



OYUNUN KONUSU

Bir imza günü için küçük bir Anadolu şehrine gelmiş olan roman yazarı Kemal Sönmez (Hakan Emre Ünal) yıllardır görüşmediği kuzenleri Aslı (Tülin Özen) ve Derya’yı (Gülçin Kültür Şahin) ziyaret eder. Kız kardeşler bu habersiz ziyarete hazırlıksız yakalanır. İki kız kardeş, Kemal’in de önerisiyle tarifini unuttukları ve yıllardır yemedikleri aile yemekleri “Kapama”yı yapmaya karar verir. Yapması hatırladıklarından kolay, yemesi ise tahmin ettiklerinden zor olan yemek hazırlanırken, Kemal’in ziyaretinin altındaki gerçek sebep ortaya çıkar...

Oyun; 25 Mayıs’ta Oyun Atölyesi’nde, 1 Haziran’da Alan Kadıköy’de, 7 Haziran’da Zorlu PSM %100 Studio’da ve 9 Haziran’da Fişekhane’de izleyici ile buluşacak.

Biletler DasDas için Mobilet’ten, Oyun Atölyesi için Oyun Atölyesi’nin kendi web sitesinden alınabiliyor.

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