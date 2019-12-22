22 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bursa'da düzenlenen "Sağlıklı Hayat" konulu söyleşi öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Karatay, pakete girmiş ürünler konusunda tüketicilerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
"HİÇBİRİ HAKİKİ BESİN DEĞİL"
Sağlıklı besinlerin reklamının yapılmadığını savunan Prof. Dr. Karatay, "Yapay olan ve fabrikadan çıkmış olan ürünlerin hiçbiri hakiki besin değil. Bunlara damak tadını artırsın diye her türlü şeker yükleniyor. Başta da çok ucuz olduğu için mısır şurubu şekeri ekleniyor. Bunlar hakikaten temelde bütün çocuklarımızın gençlerimizin sağlığını bozuyor" diye konuştu.
Doğal ve işlenmemiş her gıdanın rahatlıkla yenebileceğini öne süren Prof. Dr. Karatay, GDO'lu ve üzerine tarım ilaçları sıkılmış ürünlerin tehlikeli olduğunu belirtti.
"BENİ KABUL ETMEYENLER İLAÇ FİRMALARININ DESTEĞİYLE ARAŞTIRMA YAPANLAR"
Prof. Dr. Karatay, şeker konusunda dünyada bir hassasiyet oluştuğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Benim kitaplarımda 20 bine yakın kanıt var. Bu kanıtlar ve çalışmalar bağımsız çalışmalar. Beni kabul etmeyenler ilaç firmalarının desteğiyle araştırma yapanlar. Onlar bilim değil ama halkımıza bilimmiş gibi sunuluyor maalesef" ifadelerini kullandı.
Kebaba karşı olmadığını vurgulayan Karatay, programın ardından iskender kebap yemeye gideceğini söyledi.
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