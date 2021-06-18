2017 yılında meslektaşı Kenan Ece ile nikah masasına oturan ve Demir adında bir oğlu bulunan oyuncu Canan Ergüder (43),meme kanseriyle mücadele ediyor. Rahatsızlığından dolayı rol aldığı diziden ayrılan ünlü oyuncudan yeni fotoğraf geldi.
"MUHTEŞEM BİR GÜNDÜ"
Ergüder, Ebru Ünal ile birlikte yer aldığı kareyi Instagram'dan, "Hayatımda iyi ki var' dediğim 8 koruyucu meleğimden biri... Canım Ebru'm, seninle normale yakın gelmek, dertleşebilmek o kadar değerliydi ki... Muhteşem bir gündü" sözleriyle paylaştı.
"BEŞİNCİ KEMOTERAPİ BİTTİ"
Geçtiğimiz haftalarda son durumuyla ilgili hayranlarını bilgilendiren Canan Ergüder, Instagram hesabından annesi Rukiye Ergüder ile çekildiği fotoğrafını yayınlamıştı. Ergüder, "Beşinci kemoterapi bitti. Her şey yolunda" açıklamasını yapmıştı.
"SAÇSIZ HALİME ALIŞTIM"
Ünlü oyuncu geçtiğimiz ay da "Soranınız çok. Küçük bir update vereyim dedim. Üçüncü kemo biter. Daha var ama ben iyiyim. Yeni saçsız halime ve saçlarıma alıştım. Her şey yolunda. Daha da başka tiplerimle ileride karşılaşırsınız diye düşünüyorum" açıklamasını yapmıştı.
MEME KANSERİ NEDİR?
Meme dokusunun içerisinde yer alan süt bezlerinde veya süt kanallarını döşeyen hücrelerin yapılarının bozulması, kontrolsüz çoğalması sonucu oluşan ve başka organlara da yayılma potansiyeli taşıyan tümöral oluşumdur.
Hastalık, erken dönemde genellikle belirti vermez. Bir kitle ele gelebilecek boyuta ulaşmadan 2 yıl öncesinde tarama mamografisi ile saptanabilir. Bu nedenle rutin taramalarını yaptırmayan kadınlarda meme kanserinin erken teşhis edilebilmesi oldukça zorlaşır.
Erken evrede fark edilmeyen kanser hücresi zamanla meme dokusu içinde büyüyerek tümöral bir kitle oluşturur ve sonrasında da metastaz dediğimiz kan ve lenf yolu ile vücudun diğer organlarına yayılma potansiyeli kazanabilirler.
Kan ve lenf yolu ile vücudun diğer bölgelerine yayılmadan teşhis edilen meme kanseri vakalarında tedavi başarısı oldukça yüksektir.
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