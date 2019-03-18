Çanakkale Zaferi, 104'üncü yılında Dolmabahçe Resim Müzesi'nde sergilenen iki örnek resimle yaşatılıyor. Mehmed Ruhi Arel'in Çanakkale Savaşı'nı konu alan 'Ayrılık ve Zafer' tablosu ile Hikmet Onat'ın 'Harbe Giderken Veda' adlı eseri, Çanakkale Zaferi'ne duyulan minneti sanat diliyle anlatıyor.

Milli Saraylar Resim Müzesi Şefi Gülsen Kaya, "Özellikle müzemiz bir kültür, tarih ve sanat atölyesi gibi ve bu bulunduğumuz bölüm Osmanlı'dan Cumhuriyete geçişi yansıtıyor. Burada Türk ressamlarının eserleri bulunuyor. Bu iki tablo da sanatseverlere adeta bir tarih dersi veriyor. 18 Mart 1915'teki Çanakkale Zaferi'ni konu alan tablolar. Bu zaferlerin hangi şartlarda, ne büyük fedakarlıklarla kazanıldığını gösteriyor. Bu tablolarda hüzün var, gurur var, ayrılık var" dedi.

Tablolarda anlatılanların önemini vurgulayan Kaya, "Mehmet Ruhi Arel'in triptik 'Ayrılık ve Zafer' adlı tablosu, ressam adeta üç ayrı öyküden eserini oluşturmuş. Askerin köyünden ayrılışı ki biz duygusal anı, hüznü görüyoruz ama gurur da var. Davullarla, zurnalarla uğurlanıyor. Askerimizin atalarından aldığı, Türk Bayrağı'ndan aldığı milli ve manevi güçle düşmanı denize döküşünü görüyoruz. Göğsünde madalyayla köyüne dönüşünü görüyoruz. Orada da kavuşmanın sevinci var. Bu eserler adeta tarih atölyesi gibi. Çanakkale ruhunu yansıtan, o dönemin savaş ruhunu ve şartlarını ve büyük zaferi yansıtan tablolar. Bize büyük bir tarih dersi veriyorlar. Bu iki tablo aynı zamanda 1918'de Türk ressamlarının katıldığı Viyana Sergisi'nde de sergilendi. Milli Saraylar envanterine 2017 yılında katıldı bu tablolar" ifadelerini kullandı.