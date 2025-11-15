Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın verilerine göre; Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, saat 21.29'da 4 büyüklüğünde deprem oldu.

İlçenin yaklaşık 13.93 kilometre açığında, yerin 8.33 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı bildirildi.

