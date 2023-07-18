Çanakkale'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Son günlerde orman yangınlarının yaşandığı adreslerden biri de Çanakkale oldu. Kentte önceki gün başlayan yangına havadan ve karadan müdahale aralıksız sürüyor
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Çanakkale'de çıkan orman yangınını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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Kızılkeçili köyü yakınlarında önceki gün saat 16.31'de başlayan yangına, 7 uçak, 21 helikopter, 110 arazöz, 18 iş makinası ve 584 personelle müdahale ediliyor.
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Ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılan yangının çıktığı bölgede zaman zaman hızını arttıran rüzgar da etkisini sürdürüyor.
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Yangın bölgesi, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından havadan dron ile görüntülendi.
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8 köyü etkileyen yangının çıkış nedeni de araştırılıyor.
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dün bölgeye yaptığı ziyarette yangın alanlarını incelemiş, yetkililerden son durum ve çalışmalar hakkında bilgi almıştı.
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