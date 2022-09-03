Çanakkale'de yakalandı! Boyu 3 metre!

Çanakkale'de amatör balıkçılık yapan Hakan Karakaş, geçtiğimiz günlerde balık avlamak için teknesiyle denize açıldı. Oltasını denize bırakan Karakaş, bir süre sonra ağırlaştığını fark etti.
UZUN UĞRAŞLARLA OLTASINI ÇEKTİ
DHA'da yer alan habere göre Karakaş, uzun çabalar sonucunda oltasını çekip, ucunda boz camgöz köpek balığı olduğunu gördü.
KÖPEK BALIĞINI DENİZE BIRAKTI
Köpek balığıyla karşılaşan Karakaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Karakaş, daha sonra köpek balığını oltadan kurtararak denize bıraktı.
"BOZ CAMGÖZ CİNSİ KÖPEK BALIĞI"
Bu köpek balığının '6 yarıklı' diye tabir edilen boz camgöz cinsi köpek balığı olduğunu söyleyen ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Temel Bilimler Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cahide Çiğdem Yığın, "Bu denizler arası göç eden ve aynı zamanda mevsimsel olarak sığlara göç eden bir tür.
"NADİR RASTLANAN BİR TÜRDÜR"
Ülkemizde Akdeniz, Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi'nde var. Fakat oldukça nadir rastlanan türlerdir. Bu türler, yavaş büyüyen, geç olgunlaşan, üreme boyuna oldukça geç ulaşan türler. O yüzden çok hassas türler. Bizim kıyılarımızda görülen tür yaklaşık 3, 3.5 metre aralığında boyutu ile ilk üreme boyutuna ulaştığını söyleyebilirim.
"NESLİ TEHDİT ALTINDA BİR TÜR"
Bizler için köpek balıkları oldukça hassas ve değerli türlerdir. Daha önceki 2005-2008 yılları arasında Kuzey Ege Denizi, Saros Körfezi'nde yaptığımız çalışmalarda bu türe rastladık. 6 yarıklı köpek balığı yaklaşık 1.5 metre boyutundaydı. Boz camgöz köpek balığı 2019 yılında Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tehdit altındaki canlılar sınıflandırmasına girdi.
"İNSANLAR İÇİN TEHDİT İÇERMEZLER"
Bu köpek balıkları büyük görünmelerine rağmen insanlar için herhangi bir tehdit içermiyor. Bu canlılar aynı zamanda utangaç olarak da biliniyor. Bu canlılar agresif değil. Genellikle derin ve karanlık sularda bulundukları için insanlarla karşılaşması nadir olan türlerdir" diye konuştu.
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